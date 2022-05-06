Волка увидели рядом с детским лагерем в Псковской области

Рыбаки заметили волка недалеко от детского лагеря в Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на колумниста Николая Бесклёвного.

Местные жители ехали по лесной дороге вдоль реки Желчи. Недалеко от лагеря «Зеркальный» мужчины заметили волка, который перебегал дорогу. Рыбаки отметили, что хищник был не крупным, но и не мелким. Кроме того, животное выглядело взъерошенным и облезлым из-за линьки. Волк остановился в 30 м от машины. Бесклёвный уточнил, что животное не испытывало тревожности при виде транспортного средства.

Начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Павел Андреев пояснил, что встреча с хищником в Гдовском районе вполне нормальна. Здоровый волк будет избегать встречи с человеком. При встрече с животным специалисты рекомендуют не убегать, чтобы не провоцировать волка на охоту. При нахождении в лесу рекомендуется громко разговаривать, петь песни, слушать музыку или кричать — в таком случае животное обойдет людей стороной.

По данным на 1 апреля, в Псковской области учтено 192 волка.