Прямой эфир
Мир
Премьер Венгрии назвал красной линией санкции против энергетического сектора РФ
Экономика
Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций
Общество
В России предложили поставлять вина из Китая и Индии
Наука
Ученые предсказали новые волны пандемии из-за трех новых штаммов «Омикрона»
Политика
В Госдуме посоветовали странам ЕС выйти из союза для сохранения суверенитета
Мир
В ФРГ предупредили о дальнейшем росте цен на газ и электроэнергию
Общество
В Госдуме сообщили об автоматической индексации пенсий и соцвыплат
Мир
Байден назвал первую леди Мексики президентом
Мир
Курс юаня к доллару достиг минимального показателя с 2020 года
Мир
Экс-глава Пентагона указал на желание Трампа нанести ракетные удары по Мексике
Общество
Юрист предостерег от уловки мошенников в преддверии Дня Победы

Волка увидели рядом с детским лагерем в Псковской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рыбаки заметили волка недалеко от детского лагеря в Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на колумниста Николая Бесклёвного.

Местные жители ехали по лесной дороге вдоль реки Желчи. Недалеко от лагеря «Зеркальный» мужчины заметили волка, который перебегал дорогу. Рыбаки отметили, что хищник был не крупным, но и не мелким. Кроме того, животное выглядело взъерошенным и облезлым из-за линьки. Волк остановился в 30 м от машины. Бесклёвный уточнил, что животное не испытывало тревожности при виде транспортного средства.

Начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Павел Андреев пояснил, что встреча с хищником в Гдовском районе вполне нормальна. Здоровый волк будет избегать встречи с человеком. При встрече с животным специалисты рекомендуют не убегать, чтобы не провоцировать волка на охоту. При нахождении в лесу рекомендуется громко разговаривать, петь песни, слушать музыку или кричать — в таком случае животное обойдет людей стороной.

По данным на 1 апреля, в Псковской области учтено 192 волка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022