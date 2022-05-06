Попавший под колеса авто мальчик скончался в больнице Оренбурга

В больнице Оренбурге скончался 12-летний мальчик, которого сбили на улице Сергея Лазо днем 5 мая. Об этом сообщает региональное УМВД.

Предварительно установлено, что в 16:35 около дома № 14 по улице Лазо 39-летний водитель ВАЗ-21310 («Нива») сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть в непредусмотренном месте справа налево по ходу движения, уточняет РИА «Оренбуржье».

В результате наезда ребенок получил различные многочисленные травмы и был госпитализирован. Спасти его не удалось, вечером того же дня он скончался, пишет ИА «Урал56.Ру».

4 мая в Саратовской области водитель автомобиля Fiat Albea не справился с управлением, из-за чего иномарка перевернулась. В результате погибла 15-летняя девочка. Еще три ребенка были госпитализированы с различными травмами.