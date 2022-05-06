Австрия не будет платить за российский газ в рублях

Австрия не будет платить за российский газ в рублях

2022-05-06 09:46:55

2022-05-06 09:46:55

2022-05-06 09:46:55

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