Австрия не будет платить за российский газ в рублях
Австрия не будет платить за российский газ в рублях — об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг. Страна будет придерживаться существующего соглашения, передает телеканал «Известия». Шалленберг считает, что страны НАТО в результате политики РФ стали более сплоченными.
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