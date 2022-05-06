Центробанк предупредил о возможных задержках при проведении операций

Банки России предупреждает об ограничениях в переводах в другие банки по системе быстрых платежей (СБП) из-за технических работ. Об этом регулятор заявил в пятницу, 6 мая.

«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее», — говорится в сообщении ЦБ, опубликованном в Telegram.

В Центробанке объяснили уточнили, что средства клиентов сохранны.

«Сообщим, как только обычный режим работы будет возобновлен», — отметил регулятор.

2 марта регулятор рассказал о системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая была создана, в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В это же день ранее Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния.

Санкции последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

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