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Welt: ФРГ не смогла поставить зенитные установки Gepard на Украину

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Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в Киеве.

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Отмечается, что поставки застопорились из-за того, что германской стороне до сих пор не удалось закупить подходящее количество снарядов для них. Швейцария, где выпускаются соответствующие боеприпасы, запретила реэкспортировать вооружение в зону боевых действий.

1 мая украинский министр обороны Алексей Резников направил министру ФРГ Ламбрехт новый перечень оружия, которое, по мнению украинских властей, необходимо Вооруженным силам Украины (ВСУ) в первую очередь. Согласно этому перечню, Киев потребовал 2 тыс. танковых гаубиц, противокорабельные ракеты типа Harpoon и танки Leopard-2.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

При этом жители Германии подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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