Прямой эфир
Мир
Премьер Венгрии назвал красной линией санкции против энергетического сектора РФ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о колебаниях погоды в ближайшие дни
Общество
В России предложили поставлять вина из Китая и Индии
Наука
Ученые предсказали новые волны пандемии из-за трех новых штаммов «Омикрона»
Мир
Псаки пошутила о планах после ухода из Белого дома
Экономика
Эксперты рассказали о выгодных способах инвестирования в меняющихся условиях
Общество
В Госдуме сообщили об автоматической индексации пенсий и соцвыплат
Авто
Страховщики запустят более дешевые полисы с урезанным покрытием
Мир
Курс юаня к доллару достиг минимального показателя с 2020 года
Мир
Экс-глава Пентагона указал на желание Трампа нанести ракетные удары по Мексике
Общество
Юрист предостерег от уловки мошенников в преддверии Дня Победы
Сюжет:

В Госдуме посоветовали странам ЕС выйти из союза для сохранения суверенитета

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин указал 6 мая на проблемы в Евросоюзе (ЕС). По словам спикера, объединение терпит крах и, чтобы европейские страны смогли сохранить свой суверенитет, им следует выйти из союза.

«Санкции выжимают все соки из тех, кто их применяет»
Президент торгово-экономического совета США–Куба Джон Кавулич — о последствиях антироссийских ограничений для всех сторон

«Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС», — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы пояснил, что это грозит тем, что мнение отдельных государств, а значит, и их граждан, не будет учитываться.

«Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет. Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — заключил Володин.

24 марта экс-депутат бундестага Вальдемар Герд заявил «Известиям» о рушащемся единстве западной коалиции. Говоря о введении новых антироссийских санкций, Гердт подчеркнул, что Европа уже продолжительное время работает против себя. По словам экс-депутата бундестага, с самых первых санкций все понимали, что это «выстрел себе в ногу», однако всегда был противовес.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

Днем ранее газета The Spectator сообщила, что в ЕС началась паника, после того как Венгрия вступила в конфронтацию с Евросоюзом по поводу нефтегазовых санкций в отношении России.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов, поскольку страна не намерена вводить санкции, от которых пострадает сама.

Решение стран Запада постепенно отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин, и введения антироссийских ограничительных мер, в результате которого усугубилось экономическое положение ряда государств.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022