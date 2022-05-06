В Госдуме посоветовали странам ЕС выйти из союза для сохранения суверенитета

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин указал 6 мая на проблемы в Евросоюзе (ЕС). По словам спикера, объединение терпит крах и, чтобы европейские страны смогли сохранить свой суверенитет, им следует выйти из союза.

«Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС», — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы пояснил, что это грозит тем, что мнение отдельных государств, а значит, и их граждан, не будет учитываться.

«Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет. Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — заключил Володин.

24 марта экс-депутат бундестага Вальдемар Герд заявил «Известиям» о рушащемся единстве западной коалиции. Говоря о введении новых антироссийских санкций, Гердт подчеркнул, что Европа уже продолжительное время работает против себя. По словам экс-депутата бундестага, с самых первых санкций все понимали, что это «выстрел себе в ногу», однако всегда был противовес.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

Днем ранее газета The Spectator сообщила, что в ЕС началась паника, после того как Венгрия вступила в конфронтацию с Евросоюзом по поводу нефтегазовых санкций в отношении России.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов, поскольку страна не намерена вводить санкции, от которых пострадает сама.

Решение стран Запада постепенно отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин, и введения антироссийских ограничительных мер, в результате которого усугубилось экономическое положение ряда государств.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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