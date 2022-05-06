Депутат Госдумы Бессараб сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии

Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила телеканалу «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что для этого от гражданина не требуется никаких действий. Пенсии, предположительно, проиндексируют на 8–9%.

В настоящее время размер увеличения выплат обсуждается в профильных ведомствах, уточнила Бессараб.

20 апреля депутат также заявила, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года. По ее словам, предложение по индексации и сам процесс будут проработаны до конца июня.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».