Юрист предостерег от уловки мошенников в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня Победы мошенники зачастую пытаются обмануть граждан под видом благотворительных организаций. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в пятницу, 6 мая.

«Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем. Он заключается в простой письменной форме, которая позволит достоверно установить, что волеизъявление идет от жертвователя», — сообщил эксперт в беседе с RT.

Формами пожертвования могут быть перечисление денег на расчетный счет организации, пожертвования в ящики-копилки, по телефонным сообщениям, с использованием банковских карт жертвователей, электронных кошельков и через специальных агентов. В большинстве из этих случаев операция сопровождается соответствующим договором.

Важным аспектом является проверка сведений о деятельности благотворительной организации и подлинности сайта. По словам Соловьева, если переводы собираются на карту физического лица, то это один из главных признаков того, что деньги не дойдут до ветеранов.

29 апреля представители российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI рассказали, что в майские праздники мошенники планируют активизировать атаки на владельцев банковских счетов и аккаунтов сервиса «Госуслуги».