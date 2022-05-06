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Курс юаня к доллару достиг минимального показателя с 2020 года

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Курс юаня к доллару достиг в пятницу, 6 мая, минимального показателя с 5 ноября 2020 года, после того как Народный банк Китая понизил курс юаня к американской валюте до 6,6332, следует из данных банка.

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Так, средний курс для обмена 5 мая вырос на 505 базисных пунктов, но потом резко опустился 6 мая на 660 базисных пунктов.

23 марта заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований (ИНЭИ РАН) Вячеслав Кулагин рассказал «Известиям», что юань может стать еще одной альтернативой доллару США. По его словам, китайская нацвалюта в последние годы усиливается вместе с ростом экономики страны.

18 марта директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал скорое падение доллара США. По мнению Тузова, на фоне участившихся попыток Вашингтона вмешиваться в политику других государств путем экономического давления доллар не становится более привлекательным для международных рынков.

До этого, 14 марта, партнер Anderida Financial Group Сергей Макаров рассказал «Известиям» о выгоде вкладов в китайских юанях. По его словам, банковские вклады в китайских юанях могут стать решением для тех, кто боится, что долларовые счета заморозят, но при этом не хочет держать валюту «под матрасом» по причине безопасности.

Также Банк России ввел с 10 марта по 10 сентября 2022 года временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этого порядка компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., и только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

ЦБ предпринял такие меры из-за санкций стран Запада, с которыми Москва столкнулась на фоне операции по защите Донбасса.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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