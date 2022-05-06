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Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Вена не будет платить за газ России в рублях

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Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в пятницу, 6 мая, заявил, что Вена отказывается платить за российский газ в рублях.

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По его словам, австрийские власти будут следовать уже существующим соглашениям и не будут платить в рублях.

В эфире Al Jazeera он также отметил, что РФ своими действиями добилась того, что страны НАТО стали «более сплоченными».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 5 мая, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. При этом шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки нефти из РФ. Боррель объяснил это тем, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

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