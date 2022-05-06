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Экс-глава Пентагона указал на желание Трампа нанести ракетные удары по Мексике

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Фото: ТАСС/Владимир Кутахов
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Бывший президент США Дональд Трамп активно изучал возможность нанесения ракетных ударов по Мексике, чтобы «уничтожить нарколаборатории». Об этом в четверг, 5 мая, написала газета The New York Times со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары «Священная клятва» экс-главы Пентагона Марка Эспера.

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Так, бывший лидер Белого дома Трамп, по словам Эспера, как минимум дважды за 2020 год интересовался возможностью нанесения ракетного удара по территории Мексики. Он был недоволен стабильно развивающимся наркотрафиком через южные границы Штатов. Тогда Трамп пришел к выводу, что мексиканцы «не контролируют свою собственную страну»

«Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», — якобы заявил Эсперу бывший глава Белого дома, добавив, что в случае чего будет отрицать факт ударов.

Марк Эспер был уволен из Пентагона сразу после проигрыша Трампа на президентских выборах в 2020 году.

5 декабря 2021 года мексиканские военные перехватили два катера с крупной партией кокаина в Тихом океане около побережья страны. Отмечалось, что в общей сложности было обнаружено 1,6 т наркотического вещества. Семь граждан Мексики были задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры. По предварительным данным, перевозку кокаина организовал один из мексиканских наркокартелей.

В августе того же года Мексика подала в суд на производителей оружия в США. Американские компании обвинили в продвижении продажи своей продукции наркокартелям.

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