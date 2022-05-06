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Вильфанд спрогнозировал сильный ветер и заморозки в ряде регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Регионы страны в ближайшие дни ожидают заморозки, сильный ветер до 28 м/с и обострение пожароопасной ситуации в лесах, сообщил в четверг, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В пятницу на юге Тюменской области ожидается очень сильный ветер, гроза, дождь, переходящий в снег. В Омской области 6 и 7 мая аналогичная ситуация — ветер до 28 м/с, снег, дождь, резкое похолодание на 10–12 градусов. В этот период в Краснодарском крае прогнозируются дождь, гроза, ветер до 15–20 м/с», — рассказал он ТАСС.

Вильфанд предупредил, что в пятницу и субботу порывы ветра на побережье от Анапы до Новороссийска будут достигать 28 м/с. А в ряде регионов ожидаются заморозки.

В Воронежской области 6 и 7 мая температура опустится до 3 градусов мороза, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Башкортостане, Пермском крае — до 5 градусов мороза, в Ростовской области — похолодает до –2 градусов, а в Тамбовской — до 4 градусов мороза.

Специалист также перечислил регионы, где в ближайшие два дня ожидается высокая и чрезвычайно высокая пожарная опасность: на севере Астраханской области, западе Республики Алтай, на юге Тамбовской, Воронежской областей, в Волгоградской, Ростовской областях, на севере Калмыкии и Саратовской области, в Оренбургской области, на юге Башкортостана, в Челябинской, Курганской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Хакасии, на юге Кемеровской области, в Туве, на юге Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Для москвичей Вильфанд в ближайшие дни пообещал колебания погоды, а ко Дню Победы резкое понижение температуры.

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