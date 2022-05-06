Welt: ФРГ не смогла поставить зенитные установки Gepard на Украину

Берлин дал обязательство доставить Украине большое количество оружия, в том числе зенитные установки Gepard, но его поставка была остановлена спустя восемь суток после озвученного министром обороны ФРГ Кристин Ламбрехт обещания. Это рассказали 5 мая источники немецкой Die Welt из украинской администрации.

Как отмечается в статье, поставка Берлином зениток Gepard оказалась «удивительным» решением по причине нехватки боеприпасов для этого вида бронетехники. К 30 предназначенным Украине танкам было доступно всего 23 тыс. снарядов. Такого объема боеприпасов, по подсчетам авторов статьи, хватает на полчаса.

В конце февраля федеральное правительство Германии узнало, что для Gepard не хватает боеприпасов, поэтому оно и отказало в их поставке.

Die Welt утверждает, что Украина провела ревизию своих нужд в оружии. 1 мая украинский министр обороны Алексей Резников направил министру ФРГ Ламбрехт новый перечень оружия, которое, по мнению украинских чиновников, необходимо Вооруженным силам Украины в первую очередь, что следует из оказавшегося в распоряжении издания письма-запроса.

Согласно этому перечню, Киев потребовал 2 тыс. танковых гаубиц, противокорабельные ракеты типа Harpoon и танки Leopard-2. Кроме того, в списке упоминаются ракетные пусковые установки типа М270, беспилотные летательные аппараты и бронетехника.

28 апреля лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч предположил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

При этом жители Германии подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву. По состоянию на 1 мая обращение собрало более 108 тыс. подписей.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».