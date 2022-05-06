Вильфанд предупредил москвичей о колебаниях погоды в ближайшие дни

Температура воздуха в Москве перед Днем Победы поднимется до 17-19 градусов, но 9 мая произойдет резкое похолодание, предупредил в пятницу, 6 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень изменчивая погода в последние дни, и это будет продолжаться, будут сильные колебания. В пятницу мы окажемся в теплом секторе антициклона, солнечные лучи будут активно прогревать почву, потому температура будет уже 15-17 градусов. В субботу совсем тепло — до 17-19 градусов будет прогреваться воздух, но уже облачно», — рассказал он ТАСС.

В воскресенье теплая погода сохранится, но ожидаются кратковременные дожди. Начало следующей недели неприятно удивит столичный регион резким похолоданием на 7-8 градусов, добавил Вильфанд.

«Москва окажется на востоке антициклона, пройдет холодный фронт, температура понизится до 7-12 градусов. Во вторник улучшения погоды не ожидается», — резюмировал метеоролог.

5 мая начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, каким будет лето в Москве. Эксперт отметил, что температура в первый летний месяц ожидается выше нормы.