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Корреспондент «Известий» рассказал о помощи россиян беженцам с Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин 6 мая встретился с семьями беженцев с Донбасса и узнал, как им помогали российские волонтеры.

Жительница Мариуполя Татьяна Немыкина не может говорить без слез о том, что ей вместе с четырьмя внуками пришлось пережить, пока они были в Мариуполе.

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Когда Вооруженные силы Украины начали боевые действия, дочь и зять Татьяны были на заработках в Москве. Когда начались бои, в городе не осталось связи, воды, еды и электричества. Несколько недель родные Татьяны не знали, что происходит с ней и внуками в охваченном противостоянием городе.

«Конечно, переживала! Я не знала вообще, живы ли они… Но они тоже чувствовали, похоже, что мы переживаем, и позвонили сказать «мы живы», – поделилась Ольга Калина, дочь Татьяны.

Выбраться из Мариуполя им помогли знакомые, которые сначала отвезли Татьяну с внуками в Крым, а потом в Москву.

«У нас там есть маленькая квартирка. Муж-то работает здесь и снимает. Когда обратилась к волонтерам, я была в шоке, конечно. Нам в Москве выделили все: средства гигиены, продукты, подушки, одеяла», — добавила Ольга.

На этом забота от волонтеров не закончилась: одна из семей предложила семье Ольги квартиру, в которой все семеро членов семьи могли бы свободно разместиться. В самой квартире осталось много детских игрушек и книг, чтобы и взрослым, и детям было чем заняться.

Теперь беженцы могут забыть о том, что происходило в Мариуполе. Как они сами говорят, сейчас они связывают свое будущее с Россией.

26 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин помог девушке Ольге найти отца, живущего в Мариуполе.

Мужчина также рассказал, что его дом цел. Денег у Николая нет, так как он не может воспользоваться банковской картой. Дочь Ольга записала ответное видеообращение, в котором поблагодарила корреспондента за возможность получить информацию об отце.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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