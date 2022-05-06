В результате обрушения жилого здания в Китае погибли 53 человека

В результате обрушения жилого здания в китайском городе Чанша погибли 53 человека. Под завалами больше нет людей, поисковая операция завершена, сообщает Центральное телевидение Китая.

10 человек были спасены, им оказана необходимая медицинская помощь.

Трагедия произошла в провинции Хунань 29 апреля. В шестиэтажном здании располагались магазины, предприятия общепита и гостиница. Предварительное расследование показало, что этажи с четвертого по шестой были незаконно достроены. При этом компания, занимающаяся инженерно-техническим контролем, в середине апреля выдала фальшивое заключение по итогам оценки безопасности в отношении гостиницы, располагавшейся на самовольно достроенных этажах.

2 мая в городе Кенон-Сити на Филиппинах произошел пожар в жилой части университетского кампуса, по меньше мере восемь человек погибли. Буквально за 20 минут огонь охватил десятки строений.