Польские кадровые военные и наемники были отправлены Варшавой на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, рассказал польский политолог Конрад Ренкас.

«Известно, что граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные. Участие иностранцев в конфликте будет расти — ведь техника и оружие, отправляемые оптом киевским властям, сами стрелять не будут», — рассказал Ренкас в интервью изданию «Украина.Ру» 30 апреля.

Ренкас также обратил внимание на то, что украинская армия давно должна была прекратить сопротивление как из соображений «здравого смысла», так и из-за проблем с логистикой. Однако, этого не произошло, так как западные страны управляют действиями Киева и предоставляют ему ресурсы для продолжения боевых действий. Всё это ставит Россию в условия фактического противостояния со всем американским блоком, в котором противостояние будет идти «до последнего украинского солдата», предупредил Ренкас.

5 мая бывший украинский парламентарий Илья Кива предупредил общественность о том, что Польша начала воплощать в жизнь планы по аннексии территорий Западной Украины. По его словам, военные поставки из Польши идут по обновленной стратегии и не доходят до непосредственной зоны боевых действий. Вместо этого они остаются в западных областях Украины.

3 мая Следственный комитет России начал вести следствие в отношении наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. По данным СК, 75 фигурантов дел прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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