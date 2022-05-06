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Глава МИД Австрии заявил, что Вена не будет платить за российский газ в рублях

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Австрия не собирается оплачивать российский газ рублями, сообщил 5 мая министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала Al Jazeera.

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«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — так Шалленберг прокомментировал ситуацию.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 5 мая рассказал, что Евросоюз не имеет планов по отказу от российского газа. Однако новый пакет ограничений полностью заблокирует поставки нефти из России. Боррель обосновал такое решение глобальностью нефтяного рынка и существованием иных поставщиков в отличие от природного газа, который нельзя заменить другими энергоресурсами.

4 мая Еврокомиссия отправила на утверждение Европейскому совету новый, шестой по счету пакет антироссийских санкций. В рамках новых мер против России Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен конкретизировала антироссийские ограничения, сообщив, что они будут представлять собой полный запрет на импорт энергоресурсов из России, которые попадают в Европу с помощью морских перевозок и по трубопроводам.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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