Польша отправляет на Украину кадровых военных, а также наемников для для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заявил польский политолог Конрад Ренкас.

«Известно, что граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные. Участие иностранцев в конфликте будет расти — ведь техника и оружие, отправляемые оптом киевским властям, сами стрелять не будут», — рассказал Ренкас в интревью изданию «Украина.Ру» 30 апреля.

Ренкас обращает внимание на то, что помощь Украине со стороны западных стран мешает решению кризиса вокруг Украины. Кроме того, препятствием для урегулирования конфликта стал тот факт, что Киевом манипулируют из-за рубежа, сказал политолог.

«При нормальных обстоятельствах украинская армия давно должна была бы капитулировать — если не вследствие здравомыслия, то из-за отсутствия снабжения. Но вместо разума у Киева есть приказы с Запада, а вместе с ними — и доступ к почти неограниченным военным ресурсам. Так что Россия фактически воюет со всем американским блоком, а трагедия украинцев в том, что в этой ситуации боевые действия могут продолжаться до последнего украинского солдата, отправленного на фронт в преступных планах Киева и Запада. Однако и тогда Украина не перестанет быть полем боя, потому что поляки, канадцы, британцы и прочие продолжат воевать в украинской форме, лишь бы поддержать этот пылающий костер, не обращая внимания на издержки и жертвы, особенно среди гражданского населения», — высказал свои опасения Ренкас.

5 мая экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал, что Польша начала первый этап отторжения территорий Западной Украины. Он акцентировал внимание на том, что иностранные военные поставки происходят согласно обновленной стратегии и не доходят до непосредственной зоны боевых действий. Вместо этого они остаются в западных областях Украины.

3 мая Следственный комитет России начал вести следствие в отношении наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. По данным СК, 75 фигурантов дел прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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