Аналитик спрогнозировал падение цен на пиломатериалы

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган 6 мая заявил, что россиянам стоит ожидать падения цен на пиломатериалы.

Эксперт пояснил в комментарии изданию «Прайм», что после пикового роста цен на пиломатериалы в 2021 году данная категория товаров уже подешевела на 20%. В контексте российского рынка пиломатериалы будут либо дешеветь дальше, либо установятся на текущем уровне цен, считает Коган.

«Дерево активно закупает Китай, причем как легально, так и не совсем — за незаконный вывоз древесины на Дальнем Востоке уже возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные», — говорит эксперт.

Коган также затронул вопрос российских мебельных фабрик, которые ранее работали на зарубежных заказчиков. По его мнению, эти компании теперь вынуждены самостоятельно продавать свою продукцию, но это может принести им и выгоду, так как теперь они смогут реализовывать продукцию как оптом, так и в розницу, что может увеличить прибыль.

«Так что эту отрасль ждет серьезное переформатирование, которое со временем может привести к появлению сильных игроков не только на российском, но и на международном рынке», — заключил эксперт.

4 мая «Автостат» рассказал о том, что рост цен на автомобили прекратился. Некоторые бренды цены на свои автомобили в апреле не поднимали вообще. А у ряда других популярных марок информация об обновлении цен в апреле отсутствовала вовсе или была представлена прайс-листами на февраль-март