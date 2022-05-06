Эксперт прокомментировал попытки торга запертых на «Азовстали» боевиков

Попытки торга мирными жителями, высказанные заблокированными на комбинате «Азовсталь» украинскими националистами, свидетельствуют об истинном отношении боевиков к населению страны. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Сегодняшние попытки торга от националистов лишь подтвердили, что для них мирные люди просто заложники. Выбравшиеся оттуда люди подтверждают, что боевики не рассказывали им ни о каких гуманитарных коридорах. А ведь в том числе и для спасения гражданских был приостановлен штурм завода. Сейчас националисты, прикрываясь ими, мечтают договориться о выходе в любую третью страну. Но успешная их эвакуация из «Азовстали» будет использована Киевом в качестве сильного пропагандистского оружия. Поэтому им должен быть предложен только один вариант – официальная сдача в плен. Это должен быть единственный шанс для «азовцев» и остающихся солдат ВСУ в последующем вернуться домой живыми», — отметил эксперт.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину было доложено о предложении боевиков отпустить мирных жителей, находящихся там в убежищах, в обмен на продовольствие.

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах», — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь заявил, что Владимир Путин ранее дал приказ воздержаться от штурма, каких-либо иных приказов им не озвучивалось.

Песков добавил, что российские военные продолжают блокирование «Азовстали», при этом работают гуманитарные коридоры. Минобороны накануне объявило, что 5, 6 и 7 мая с 8 до 18 часов каждого дня российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия.

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«Обменный ракурс: что стоит за попыткой торга боевиков на «Азовстали»