«Известия» показали живущих под обстрелами ВСУ жителей Снигиревки

Небольшой городок Николаевской области Снигиревка уже больше месяца под контролем России, и украинская сторона ежедневно бомбит его снарядами. Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал в пятницу, 6 мая, как живут люди в таких условиях.

Например, восьмилетняя Лера мечтает о море и очень скучает по своему питомцу — коту Бусе. Вместе с родителями и сестрой она теперь живет в подвале детского сада. Снигиревку постоянно обстреливают боевики Украины.

Здание детского сада находится в глубине Снигиревки, но украинские снаряды долетают даже сюда. Взрывной волной выбиты стекла. А мощность снаряда видно по тому, как толстый металл прогнулся, как бумага. Российские войска пытаются максимально отодвинуть украинских боевиков от населенного пункта, чтобы сюда не добивала артиллерия. ВСУ приходится бросать свои окопы.

«А здесь трофейная украинская техника уже стоит на обороне. Попробуем выбраться — вот украинский танк. Он был заминирован. Брошен. И вот уже стоит на наших позициях. С полным боекомплектом его оставили. Вот сейчас он здесь в нашем капонире уничтожает нацистов на той стороне. Российские танки тоже не простаивают. Наш Т-72 работает по украинским позициям», — рассказал корреспондент.



По словам журналиста, украинские военные своими ударами попадают по жилым домам на окраине поселка, тем самым запугивая население. С воздуха хорошо видно, насколько сильно всё разрушено. От некоторых построек остались лишь фундамент и пепел.

Люди из подвалов выходят лишь на несколько минут. Кто-то между обстрелами успевает сбегать домой, проверить, всё ли цело. Днем на пару часов открывается рынок — можно купить молоко, яйца, сметану. Но в основном их дают в долг.

«Дорого. Ну яйца 50 гривен, когда они были по 20. Мясо 270, а было по 120. Нормально? Молоко дорогое. Всё дорого. Сейчас очень всё дорого», — рассказали местные жители.

Спасает гуманитарная помощь. Ее росгвардейцы привозят почти каждый день: крупы, консервы, медикаменты.

В то же время жители населенного пункта готовятся к приближению праздника — Дня Победы. 9 мая в Снигиревке не будет масштабных мероприятий, но цветы на Могилу Неизвестного Солдата жители обязательно принесут. Устроят памятный митинг в честь погибших советских воинов-освободителей. Ко Дню Победы здесь уже водрузили Красное Знамя, а на центральной площади подняли российский триколор.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные благоустроили мемориал советским воинам в ЛНР. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли жителям ЛНР благоустроить мемориал советским воинам, где захоронены несколько десятков красноармейцев, павших в боях при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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