Прямой эфир
Сюжет:

«Известия» показали живущих под обстрелами ВСУ жителей Снигиревки

0
Разбитое окно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшой городок Николаевской области Снигиревка уже больше месяца под контролем России, и украинская сторона ежедневно бомбит его снарядами. Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал в пятницу, 6 мая, как живут люди в таких условиях.

Большой бег: куда украинцы уезжают от обстрелов ВСУ
В западных областях страны проверяют познания беженцев в украинском и отправляют их рыть окопы

Например, восьмилетняя Лера мечтает о море и очень скучает по своему питомцу — коту Бусе. Вместе с родителями и сестрой она теперь живет в подвале детского сада. Снигиревку постоянно обстреливают боевики Украины.

Здание детского сада находится в глубине Снигиревки, но украинские снаряды долетают даже сюда. Взрывной волной выбиты стекла. А мощность снаряда видно по тому, как толстый металл прогнулся, как бумага. Российские войска пытаются максимально отодвинуть украинских боевиков от населенного пункта, чтобы сюда не добивала артиллерия. ВСУ приходится бросать свои окопы.

«А здесь трофейная украинская техника уже стоит на обороне. Попробуем выбраться — вот украинский танк. Он был заминирован. Брошен. И вот уже стоит на наших позициях. С полным боекомплектом его оставили. Вот сейчас он здесь в нашем капонире уничтожает нацистов на той стороне. Российские танки тоже не простаивают. Наш Т-72 работает по украинским позициям», — рассказал корреспондент.

По словам журналиста, украинские военные своими ударами попадают по жилым домам на окраине поселка, тем самым запугивая население. С воздуха хорошо видно, насколько сильно всё разрушено. От некоторых построек остались лишь фундамент и пепел.

Люди из подвалов выходят лишь на несколько минут. Кто-то между обстрелами успевает сбегать домой, проверить, всё ли цело. Днем на пару часов открывается рынок — можно купить молоко, яйца, сметану. Но в основном их дают в долг.

«Дорого. Ну яйца 50 гривен, когда они были по 20. Мясо 270, а было по 120. Нормально? Молоко дорогое. Всё дорого. Сейчас очень всё дорого», — рассказали местные жители.

Спасает гуманитарная помощь. Ее росгвардейцы привозят почти каждый день: крупы, консервы, медикаменты.

В то же время жители населенного пункта готовятся к приближению праздника — Дня Победы. 9 мая в Снигиревке не будет масштабных мероприятий, но цветы на Могилу Неизвестного Солдата жители обязательно принесут. Устроят памятный митинг в честь погибших советских воинов-освободителей. Ко Дню Победы здесь уже водрузили Красное Знамя, а на центральной площади подняли российский триколор.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные благоустроили мемориал советским воинам в ЛНР. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли жителям ЛНР благоустроить мемориал советским воинам, где захоронены несколько десятков красноармейцев, павших в боях при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022