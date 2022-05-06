Эксперт рассказала о сложностях с поиском и идентификацией пропавших красноармейцев

Отряды Поискового движения России в течение 2021 года нашли останки более 21 тыс. солдат и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны. Всех их с почестями перезахоронили в воинских могилах, рассказала «Известиям» ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Не у всех найденных сохранились документы, по которым можно установить личность.

«Только у 1347 бойцов были вещи, по которым их смогли идентифицировать. К примеру, у 440 удалось найти медальоны. У других при себе были награды или книжки красноармейца. Сложность заключается в том, что со временем любая бумага истлевает. Иногда, даже находя документы, мы не можем их прочесть», — отметила Елена Цунаева.

По словам эксперта, за годы Великой Отечественной войны пропало без вести или попало в плен более 4,5 млн красноармейцев. К сегодняшнему дню благодаря работе поисковых отрядов, историков, работников архивов, удалось установить имена и места гибели более 2,5 млн солдат и офицеров. Судьбы около 2 млн всё еще неизвестны.

«Эти герои числятся среди пропавших без вести, но, к сожалению, что именно с ними произошло, нам неизвестно. В этом смысле большая работа предстоит не только поисковым отрядам, но и сотрудникам архивов. Некоторых не вынесли с поля боя в условиях отступления или окружения. Других же похоронили прямо на месте гибели. У нас нет и полной информации о людях, попавших в плен. Наша задача — установить судьбу этих людей», — отметила Елена Цунаева.

В этом году Поисковое движение России планирует провести 2700 полевых экспедиций.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Поисковая фаза: как волонтеры возвращают память о павших героях войны»