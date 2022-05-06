Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 6 мая

Облачная погода, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла ожидают жителей Москвы 6 мая. Об этом информирует российский Гидрометцентр.

Днем температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание до 5–7 градусов выше нуля.

На территории Московской области в дневное время суток ожидается от 12 до 17 градусов выше нуля и от 2 до 7 градусов — в ночное.

Синоптики прогнозируют ветер юго-западного направления со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

4 мая синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели. Всю рабочую неделю в столичном регионе будет сохраняться прохладная погода.