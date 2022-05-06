Пять человек пострадали в ДТП в центре Москвы

В результате ДТП с участием грузовика и Porsche в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали пять человек, о чем «Известиям» стало известно в пятницу, 6 мая.

По нашей информации, инцидент произошел на Тверском путепроводе. Некоторые пострадавшие зажаты в автомобиле. Их состояние пока неизвестно. На месте работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее, вечером 2 мая, восемь автомобилей столкнулись на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с Волоколамским шоссе. Пострадали три человека, в том числе две женщины и девочка 11 лет.