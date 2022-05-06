The Spectator рассказала о панике в ЕС из-за конфликта вокруг эмбарго нефти из России

В ЕС началась паника после того, как Венгрия вступила в конфронтацию с Евросоюзом по поводу нефтегазовых санкций в отношении России. Такой информацией поделилось 5 мая газета The Spectator.

«В Брюсселе возникла паника, когда министры Европейского союза обсудили потенциальное эмбарго на импорт российской нефти, планы которого были представлены Европейскому парламенту в среду утром. Ходили слухи, что Венгрии может быть разрешено продолжать покупать российскую нефть на год дольше, чем другим государствам-членам, чтобы она не наложила вето на новый пакет санкций блока, но Ковач быстро отверг и эту идею», — рассказало издание.

Венгрия конфликтует с Европой по поводу нефтяного эмбарго из-за того, что оно, по словам венгерских политиков, противоречит интересам Венгрии. Конфронтация Будапешта с Брюсселем из-за нежелания венгров участвовать в новых антироссийских санкциях привела к обвинениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он потакает Кремлю, замечают авторы статьи.

4 мая газета Daily Express назвала Евросоюз единственной пострадавшей от антироссийских санкций стороной. Россия же сможет переориентироваться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, нивелировав таким образом негативный эффект от ограничений, считают в издании.

4 мая министр энергетики Словакии Карол Галек заявил, что эмбарго на российскую нефть приведет к уничтожению европейской экономики. По его словам, такая мера ударит не только по самой Словакии, но и по Австрии, Чехии и даже по Украине.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов. Такое же мнение высказал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Путин, в свою очередь, заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США. В частности, он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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