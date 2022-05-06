Клубы НХЛ подписали семь российских хоккеистов

На самом старте межсезонья уже семь молодых российских хоккеистов покинуло Россию, чтобы присоединиться к клубам НХЛ, а экс-вратарь «Торпедо» Петр Кочетков даже уже дебютировал за новую команду в плей-офф. Приехав после окончания сезона в КХЛ, Кочетков с ходу заиграл в фарм-клубе «Каролины», а после травм Фредерика Андерсена и Антти Раанты выиграл три матча из трех в концовке регулярного чемпионата НХЛ, а в ночь на четверг отразил 30 бросков в победном матче плей-офф с «Бостоном» (5:2).

Кириллу Марченко, Ивану Морозову, Даниилу Журавлеву, Ярославу Аскарову, Александру Пашину, Богдану Тринееву придется доказывать свою состоятельность в фарм-клубах. Возможно, это будет длинный путь. А у чемпиона КХЛ в составе ЦСКА Ивана Федотова есть хороший шанс стать основным вратарем «Филадельфии» в следующем сезоне.

Подробнее о перспективах российских хоккеистов за океаном читайте в материале «Известий»:

«Северный поток - 2022: что ждет российскую молодежь в НХЛ»