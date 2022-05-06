Гутерриш призвал вернуть российские и белорусские удобрения на мировые рынки

Удобрения и продовольственные товары из России, Украины и Белоруссии, несмотря на сложившуюся геополитическую и экономическую обстановку, необходимо вернуть на мировые рынки. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в четверг, 5 мая.

«Позвольте сказать ясно — серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», — сказал он на заседании Совбеза Организации Объединенных наций.

Генсек также заявил, что сделает всё, что от него зависит, чтобы воплотить эти меры в жизнь и обеспечить диалог.

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