Посол Антонов упрекнул США в передергивании заявлений по ядерной политике РФ

Представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«В последнее время наблюдаем шквал откровенных передергиваний заявлений российских официальных лиц по ядерной политике нашей страны. Искажение идет не только со стороны американских СМИ, но и от представителей администрации», — сказал он в беседе с журналом Newsweek.

Антонов напомнил о реакции главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова 25 апреля о рисках ядерной войны.

Военное руководство США охарактеризовало слова российского министра как безответственное «бряцание ядерным оружием», проигнорировав неоднократно подчеркнутый факт, что принципиальная позиция России состоит как раз в недопустимости ядерной войны

Россия, по словам Антонова, никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерного противостояния. Именно Москва в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

«Обвинения нашей страны в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории», — добавил дипломат.

Он с сожалением отметил, что нынешнее поколение натовских политиков не воспринимает ядерную угрозу всерьез. А Россия не угрожала и не угрожает ни США, ни их европейским союзникам, а наоборот, предпринимает усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса, подчеркнул Антонов.

В этом же разговоре российский посол заявил, что Соединенные Штаты Америки поставили под угрозу основы контроля над вооружениями, заморозив диалог с Россией по вопросу стратегической стабильности. При этом российская сторона готова возобновить общение по соответствующей проблематике, когда США будут готовы к этому диалогу.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне. По его словам, такое перевирание не делает чести западной журналистике. Главе российского МИДа в интервью итальянской телекомпании Mediaset задали вопрос, где было отмечено, что после его «заявления о возможности ядерной, третьей мировой войны весь мир задает себе вопрос: это реальный риск?».

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

Ранее, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».