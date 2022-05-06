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Постпред КНР отметил отсутствие усиления безопасности Европы при расширении НАТО

Постпред КНР при ООН: расширение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее
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Войска НАТО
Фото: TASS/EPA/VALDA KALNINA
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Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций в ходе заседания Совбеза при ООН 5 мая выразил беспокойство по поводу расширения Североатлантического альянса на Восток.

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«Неоднократное продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

По его словам, альянс проводил планомерную работу в этом направлении последние десятилетия, объясняя свои действия вопросами безопасности Европы.

Китайский постпред также высказался на тему поставок оружия на Украину.

«Признаки затягивания и расширения конфликта вызывают беспокойство. Необходимо отметить, что поставки оружия не принесут мира, в конфликте не может быть победителей» — сказал дипломат.

Он также подчеркнул важность переговоров между Москвой и Киевом.

4 мая глава Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы. Он подчеркнул, что расширение альянса на восток направлено на укрепление защиты НАТО. В документе, в частности, говорится что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

3 мая представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь раскритиковал НАТО за неисполнение своих обещаний по нерасширению.Лицзянь опубликовал в Twitter карту, на которой показан процесс расширения альянса на восток, намекнув таким образом на склонность НАТО нарушать обещания.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Она считает, что власти этих стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

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