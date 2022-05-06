В МО рассказали о продвижении войск РФ вглубь позиций противника

Российские военные в составе танковых полков и мотострелковых рот изо дня в день продвигаются вглубь позиций противника, чтобы освободить населенные пункты от националистов, их оружия и техники. Какими усилиями это удается бойцам Вооруженных сил РФ (ВС РФ), рассказали 6 мая в Минобороны.

Ефрейтор танкового полка Тарас Кузнецов с починенным экипажем освобождали один из населенных пунктов, продвигаясь по которому, они обнаружили два замаскированных танка националистов. Кузнецов прицельным выстрелом уничтожил один из танков противника, но тут же вражеский ответ ударил снарядом в корпус боевой машины ефрейтора.

Умело уходя от огня противника, несмотря на полученные ранения, Кузнецов вывел танк из-под удара, а затем ответным огнем уничтожил националистов. Действия ефрейтора Кузнецова помогли колонне без потерь продолжить движение и выполнять задачу по высвобождению населенного пункта.

Мотострелковая рота капитана Дмитрия Фурдуя в составе батальонно-тактической группы вела бои с националистами, которые оккупировали один из населенных пунктов. Российские военные блокировали одно из направлений возможного отступления боевиков и, используя рельеф местности, удерживали занятые позиции. Боевики попытались выйти из окружения роты капитана Фурдуя, но попали в ожесточенный бой. Мотострелки под командованием капитана Фурдуя уничтожили три минометных расчета и до 40 националистов.

Оставшиеся боевики сложили оружие и сдались в плен, понимая бесполезность сопротивления. Мотострелковая рота капитана Фурдуя освободила населенный пункт от вооруженных формирований националистов.

Старший лейтенант Александр Прыгунов с гаубичным самоходно-артиллерийским взводом выполняли задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений ВС РФ, наступающих на позиции националистов. В ходе наступления артиллерийские удары взвода Прыгунова уничтожили танк, три боевых машины пехоты (БМП) и более 20 националистов. Последние существенно утратили боевую способность и оставили занимаемые позиции после атаки российских военных. Задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена благодаря профессионализму старшего лейтенанта Прыгунова и его команды.

Ранее, 5 мая, официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские артиллеристы в ходе специальной военной операции по защите Донбасса за прошедшие сутки уничтожили 32 украинских пункта управления и поразили большое количество живой силы противника.

Накануне, 4 мая, Минобороны показало работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). Ведомство представило кадры, на которых видно, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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