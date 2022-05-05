В Снигиревке под Николаевом установили Знамя Победы и российский флаг

В городе Снигиревка в Николаевской области водрузили флаг России и Знамя Победы. Эти кадры, снятые с коптера, показал корреспондент «Известий» Иван Литомин в четверг, 5 мая.

Ранее, 1 мая, Литомин показал, как выглядит школа № 4 в Снигиревке Николаевской области после артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов. Недавно капремонт образовательного учреждения обошелся городу в 25 млн гривен, это около 59 млн рублей.

30 апреля жители Снигиревки рассказали, что украинские военные обстреливают населенный пункт ежедневно — большая часть школ и детских садов разбиты снарядами, в домах нет электричества. Руководство города просто сбежало, когда на подступах к нему появились российские военные, добавили жители.

1 марта губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что российские военные не хотят стрелять в мирных граждан и пытаются выманить украинских силовиков из населенных пунктов с помощью специальной тактики.

Кадры разрушенного населенного пункта Снигиревка, снятые с квадрокоптера, показал 30 апреля корреспондент телеканала «Известия». На видео можно заметить, что множество домов практически полностью уничтожено, у части устоявших зданий выбиты стекла и повреждены крыши.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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