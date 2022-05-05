Прямой эфир
Мир
Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая
Политика
В Госдуме отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России
Мир
ООН начала третью эвакуацию населения из Мариуполя и с «Азовстали»
Мир
Генсек НАТО оценил возможность размещения сил альянса до вступления Швеции в блок
Экономика
TeamViewer сообщила о прекращении работы в России и Белоруссии
Мир
Байден и Шольц отвергли легитимность изменения границ Украины
Авто
СМИ заявили о падении спроса на авто в России почти втрое
Мир
Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
Мир
Reuters сообщило о возможности закрытия европейского офиса ВОЗ в России
Мир
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
Экономика
Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz
Сюжет:

ООН начала третью эвакуацию населения из Мариуполя и с «Азовстали»

В ООН сообщили о начале новой операции по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали»
0
Эвакуация
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очередная эвакуация гражданских лиц из Мариуполя и территории комбината «Азовсталь» стартовала в четверг, 5 мая, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с «Азовстали»
И чем примечательны достижения российских военных в воздушном столкновении в районе Славянска

«Сегодня утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали». Я не буду говорить больше, пока операция не будет завершена», — заявил он.

Ранее российские военные сообщили, что 5, 6 и 7 мая будут открыты гумкоридоры для эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Они будут действовать с 08:00 до 18:00 (мск) все три дня, заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

В понедельник, 2 мая, в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода «Азовсталь» и близлежащих домов в Мариуполе за два дня — 30 апреля и 1 мая — вывели 126 человек.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022