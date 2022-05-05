ООН начала третью эвакуацию населения из Мариуполя и с «Азовстали»

Очередная эвакуация гражданских лиц из Мариуполя и территории комбината «Азовсталь» стартовала в четверг, 5 мая, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Сегодня утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали». Я не буду говорить больше, пока операция не будет завершена», — заявил он.

Ранее российские военные сообщили, что 5, 6 и 7 мая будут открыты гумкоридоры для эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Они будут действовать с 08:00 до 18:00 (мск) все три дня, заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

В понедельник, 2 мая, в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода «Азовсталь» и близлежащих домов в Мариуполе за два дня — 30 апреля и 1 мая — вывели 126 человек.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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