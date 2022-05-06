Полянский анонсировал заседание СБ ООН по военным преступлениям украинских боевиков

Совет Безопасности ООН проведет 6 мая заседание по «формуле Арриа», которое будет посвящено военным преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и формирований украинских националистов. Такое заявление сделал 5 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Завтра, 6 мая, мы проводим очередное неформальное заседание Совбеза ООН (по т.н. «формуле Арриа»), посвященное преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции на Украине», — сообщил дипломат.

На мероприятии российская сторона продемонстрирует свидетельства очевидцев преступлений ВСУ, а также даст слово независимым западным журналистам, работающим на линии фронта и владеющим актуальной информацией о происходящем в стране, дополнил свои слова Полянский.

27 апреля российский представитель в ООН Сергей Леонидченко сообщил, что Россия инициировала проведение 6 мая неформального заседания Совбеза ООН по «формуле Арриа». Как он отметил, встреча будет посвящена развенчанию фейков Запада о происходящем во время специальной операции по защите Донбасса.

5 мая Следственный комитет РФ (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области. Как рассказали в ведомстве, 4 мая военнослужащие Украины и других украинских воинских формирований, находясь около поселка Старый Салтов, обстреляли колонну автомобилей с беженцами, двигавшихся в сторону Харькова, в результате чего погибло три человека и пострадало 13.

В тот же день СК РФ заявил о том, что он установил личности еще двух командиров ВСУ, ответственных за обстрелы мирного населения Донбасса. Это начальник штаба 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ полковник Андрей Качанов и командир 23-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий, сообщили в ведомстве.

4 мая сообщалось, что командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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