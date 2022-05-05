«Золотую Звезду» Ленинграда передали в музей из Мариинского дворца

Медаль «Золотая Звезда» Города-Героя Ленинграда теперь можно увидеть в музее обороны и награды. До этого она находилась в спецхранилище Мариинского дворца в Санкт-Петербурге.

Награду выставят в экспозиции музея с 6 по 10 мая, сообщает телеканал «78» со ссылкой на спикера ЗакСобрания Петербурга Александра Бельского.

Медаль была вручена Ленинграду 8 мая 1965 года за боевые заслуги и мужество мирных жителей блокадного города.

Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы в Петербурге проведут 184 памятных мероприятия.

Так, 7 мая пройдет большой праздничный концерт в Ледовом дворце, а 8 мая — в БКЗ «Октябрьский», в этот же день запланировано возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а 9 мая состоятся военный парад на Дворцовой площади, торжественный проезд ветеранов на Невском проспекте и шествие «Бессмертного полка», завершится праздничная программа традиционным салютом.