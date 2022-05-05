Петербуржцев предупредили о начале сезона миграции лосей

В Петербурге и Ленинградской области в эти дни начинается сезон миграции лосей. Об этом жителей предупредил региональный комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Во время миграции животные проявляют особую активность: они выходят на территорию городов, пересекают автомобильные дороги и совершают длительные переходы.

В связи с этим специалисты советуют при встрече с лосем не приближаться к нему и не привлекать его внимание. На дороге следует снизить скоростью или остановиться, дать животному пройти, а уже затем продолжить движение.

Период активности лосей продлится до начала июля, сообщает телеканал «78».

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области в результате столкновения машины с лосем тяжело пострадал водитель. Автомобиль двигался от деревни Порожек в сторону деревни Введенское, когда на дорогу выбежал лось. Столкновения избежать не удалось.