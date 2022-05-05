Сервисный центр для сельхозтехники построят под Курском

В Курском районе осенью 2022 года планируют завершить первый этап строительства сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. Об этом ИА «Абирег» сообщили в АО «Корпорация развития Курской области».

Строительство ведется на территории индустриального парка «Юбилейный». На сегодняшний день возведены складские и офисные здания, контрольно-пропускной пункт и административно-бытовой комплекс.

Также первый этап включает строительство локальных очистных сооружений, сетей электро- и газоснабжения, отопления. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 30 млн рублей. Завершить первый этап планируется этой осенью.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос строительства внутриплощадочных дорог и тротуаров. Идет поиск источников финансирования.