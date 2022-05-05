Новый фельдшерско-акушерский пункт возведут в Самарской области

В Алексеевском районе Самарской области планируют возвести новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на главврача Нефтегорской больницы Натальи Мухортовой.

Новый ФАП появится в центре поселка Субботинский, недалеко от здания местной администрации и культурного центра. Строительство планируется начать в этом году. Подразделение будет обслуживать более 350 человек.

«Пациенты смогут получить здесь все виды профилактической медицинской помощи: пройти диспансеризацию, в том числе углубленную, профосмотр, вакцинацию от COVID-19, гриппа и других заболеваний», — рассказала главврач Нефтегорской больницы.

На сегодняшний день медпомощь жителям поселка оказывается в приспособленном помещении. Новое здание возведут в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения.