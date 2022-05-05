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Пьяный водитель перевернул пассажирский автобус под Омском

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Под Омском слетел в кювет и перевернулся пассажирский микроавтобус. Его 57-летний водитель не справился с управлением. Он госпитализирован.

ИА «Город55» уточняет, что инцидент произошел на трассе Омск – Муромцево, в 30 км от поселка. В салоне находилась единственная пассажирка. Она также получила травмы и была госпитализирована. Сейчас устанавливается ее личность.

Между тем, как выяснилось, автобус двигался не по маршруту, а за его рулем находился водитель с признаками опьянения. Он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого маршрутка опрокинулась, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональное УМВД.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пять человек получили травмы в результате ДТП с опрокинувшимся автомобилем. По данным ГИБДД, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Травмы получили сам автомобилист и четверо его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.

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