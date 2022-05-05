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Байден и Шольц отвергли легитимность изменения границ Украины

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Украины. Стороны договорились о необходимости продолжать оказывать Киеву помощь и поддержку, сообщил 5 мая официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«Канцлер Германии и американский президент подчеркнули, что они не признают никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины, так как они не имеют легитимности», — говорится в релизе по итогам переговоров.

Шольц и Байден отметили право страны на самооборону. Они призвали Россию вывести войска с территории Украины и Донбасса, восстановить суверенитет первого государства, отметил представитель правительства Германии по итогам разговора двух политиков.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Шольц заявил, когда могут быть сняты антироссийские санкции. Это, по его словам, произойдет только после согласования подобного шага с украинской стороной.

2 мая канцлер говорил, что все санкции, которые западные страны коллективно вводят против РФ, накладываются из-за проведения спецоперации в Донбассе. Поэтому без достижения мира между Москвой и Киевом о снятии рестрикций не может быть и речи.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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