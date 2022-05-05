Горевшее здание бывшего училища связи в Рязани реконструируют через снос

В Рязани планируют снести здание бывшего училища связи, в котором 1 апреля произошел пожар, и построить на его месте точно такое же. Об этом зампред правительства региона Артем Никитин сообщил 5 мая в ходе публичного отчета органов власти перед жителями.

Никитин объяснил, что перекрытия в здании изначально были деревянными. При общении со строителями выяснилось, что реконструировать объект возможно только путем полного его сноса и дальнейшего строительства с нуля, пишет 62INFO.ru.

«Это здание входит в список сооружений, которые формирует городской облик. И оно в любом случае должно остаться в таком же виде, в котором было изначально в рамках архитектурных проектов», — отметил зампред.

Точные сроки реконструкции станут известны в конце июня 2022 года.

Пожар в здании бывшего училища связи произошел 1 апреля 2022 года. Его площадь составила 1 тыс. кв. м. В ходе публичного отчета Артем Никитин признал вину властей в случившемся, пишет РИА «7 новостей».

«То, что в здании изначально произошло возгорание — это действительно наша такая недоработка. Мы уже сделали все необходимые выводы», — заявил политик.

8 апреля сообщалось, что в Рязани под круглосуточную охрану взяли все законсервированные здания, находящиеся в областной собственности. Причина — недавние инциденты, когда в бывшем здании училища связи произошел пожар, а здание бывшего регионального министерства образования разграбили вандалы.