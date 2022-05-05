Увешанное обувью дерево стало достопримечательностью Ступина

В подмосковном Ступине появился своеобразный арт-объект. Речь идет о дереве на пересечении улиц Чайковского и Бахарева. Оно полностью увешано обувью.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», несколько десятков кроссовок оказались на дереве неслучайно. Ими украсили ветки местные футболисты, проводившие матчи неподалеку.

По словам одного из них, Даниила Цветкова, после каждой игры ребята закидывали бутсы на дерево, чтобы они напоминали им о прошедших матчах и спортсменах которые в них участвовали. Для этого обувь приносили из дома. Иногда на дереве оказывались и кроссовки, в которых футболисты проводили свои встречи.

Агентство напоминает, что жители Подмосковья замечали обувь в самых неожиданных местах и раньше. Так, в Солнечногорске ботинками украсили провода над одной из спортивных площадок.