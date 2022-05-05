Уникальный концерт гусельной музыки проведут во Владивостоке 8 мая

Во Владивостоке 8 мая перед публикой выступит единственный гусляр на Дальнем Востоке Валерий Новицкий. Он посвятит зрителей в музыкальные традиции Древней Руси.

Концерт состоится в Центральной библиотеке имени Чехова. В администрации учреждения ИА PrimaMedia рассказали, что в преддверии важного для россиян праздника, Дня Победы, Новицкий исполнит на гуслях военные песни, а также произведения с сильнейшей энергетикой, способные сплотить народ.

Зрителям также предоставят возможность самим научиться играть на различных народных инструментах, коллекцию которых музыкант постоянно пополняет.

2022 год объявлен Годом культурного наследия России. В апреле во Владивостоке проходила выставка кружева на коклюшках. С уникальными традициями кружевоплетения посетители выставки познакомились на примере работ мастера кружевоплетения Светланы Серебряковой, известной в Приморье и за его пределами.