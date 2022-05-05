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Лукашенко назвал условие для быстрого разрешения конфликта на Украине

Лукашенко: если США прикажут Украине прекратить бои, то конфликт закончится за неделю
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Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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В случае, если Вашингтон скажет Киеву прекратить боевые действия, то конфликт на Украине закончится в течение недели. Такое мнение 5 мая высказал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
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«Если только [президент США] Джо Байден скажет: «Всё, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили — давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна», — в течение недели всё прекратится», — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, хочет урегулировать ситуацию дипломатическим путем, но не может.

«Может, руководство Украины и хочет, но не может. Не может по одной причине: потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной — пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения, — вы там управляете», — сказал Лукашенко сотруднику агентства, штаб-квартира которого расположена в США.

Кроме того, белорусский президент заявил, что США хочет сначала «разобраться с Россией, а потом с Китаем». Он также отметил вину Запада в разжигании конфликта между Москвой и Киевом, в особенности Вашингтона.

3 мая профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с газетой Kathimerini заявил, что Белый дом манипулирует украинскими властями в своих геополитических интересах, что подтверждается отказом американской стороны от решения ситуации вокруг Украины через диалог.

16 апреля китайский военный эксперт Сун Чжонпин в материале для Global Times отметил, что США используют Украину как марионетку и толкают ее на обострение конфликта с Россией, поэтому Вашингтон не прекращает накачивать Киев вооружением.

14 апреля представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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