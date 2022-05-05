Еще 7,2 млн рублей выделили на квартиры для детей-сирот в Псковской области

Власти Псковской области выделили дополнительные 7,2 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По данным комитета по финансам, с учетом ранее принятых решений увеличение финансирования на эти цели составит 47,4 млн рублей. Таким образом в 2022 году на покупку жилья для детей-сирот направят 217,5 млн рублей.

По данным Псковского агентства информации, на сегодняшний день право получить свое жилье наступило более чем для 2 тыс. человек из числа детей-сирот. Какое количество квартир планируется приобрести в этом году, не уточняется.