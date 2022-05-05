Самолеты начнут летать между Камчаткой и Колымой пять раз в неделю

Рейсы в Магадан из международного аэропорта Петропавловск-Камчатский будут совершаться пять раз в неделю. Ранее единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» и авиакомпания-партнер «Камчатское авиационное предприятие» выполняли три перелета в неделю по этому маршруту.

ИА MagadanMedia пишет, что с понедельника по пятницу, кроме четверга, вылеты из аэропорта Елизово запланированы в 8:50. Из Магадана самолеты будут отправляться в 11:05. По четвергам перелеты Петропавловск-Камчатский – Магадан будут осуществляться в дневное время, в 13:05, а в обратном направлении — в 16:05.

Межрегиональные рейсы субсидируются по постановлению правительства РФ.