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Канцелярия премьера Израиля заявила, что Беннет принял извинения Путина за слова Лаврова

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Канцелярия израильского премьер-министра Нафтали Беннета сообщила, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Беннетом 5 мая извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о холокосте», — говорится в сообщении.

1 мая Лавров в интервью телеканалу Rete 4 упомянул о высказывании президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он сам имеет еврейские корни. На это российский министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит». Кроме того, в интервью Лавров коснулся темы национальности лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

В ходе телефонного разговора Путин также поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником — Днем независимости. Кроме того, была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений.

Помимо этого, политики обсудили ситуацию на Украине, а в частности, эвакуацию мирного населения с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.

До этого, 14 марта, Путин и Беннет обсудили по телефону проведение российской спецоперации по защите Донбасса. Тогда президент РФ обратил внимание на ракетный удар по Донецку со стороны Украины, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Этот факт был проигнорирован на Западе.

21 марта депутат парламента Израиля Симч Ротман раскритиковал слова Зеленского, который заявил, что украинцы сейчас якобы переживают то же самое, что и евреи 80 лет назад. Вместе с тем 12 марта Беннет в ходе телефонного разговора с украинским президентом порекомендовал ему согласиться на предложение России по прекращению боевых действий.

27 февраля Путин и Беннет также обсудили российскую спецоперацию. Сообщалось, что тогда израильский премьер предложил президенту РФ посреднические услуги в целях приостановки боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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