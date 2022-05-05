Житель Орловской области ожидает суда за убийство односельчанина

В Орловской области по обвинению в убийстве односельчанина ожидает суда житель Покровского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 февраля 2022 года 23-летний обвиняемый распивал спиртное в доме своего знакомого. Между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес оппоненту множественные удары топором и ножом, найденными в доме.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте, пишет InfoOrel.ru.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

4 мая сообщалось, что в Иркутский областной суд вынес приговор 37-летнему жителю областного центра. Его признали виновным в убийстве своей 80-летней бабушки и хищении денег.