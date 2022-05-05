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Израильские СМИ сообщили о теракте в Эладе

Три человека погибли, несколько пострадали в результате нападения в израильском Эладе
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Фото: TASS/ABIR SULTAN
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Вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей в израильском городе Элад. По предварительным данным, погибли три человека, несколько серьезно пострадали.

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Как пишет 5 мая газета Time of Israel, по меньшей мере один из раненых находится в критическом состоянии, в результате инцидента пострадали до девяти человек.

О погибших сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом». По данным СМИ, 40-летний мужчина напал на прохожих с топором или мачете. Жителям города предписано покинуть улицы и оставаться в дома.

Издание называет произошедшее терактом. Официальных комментариев пока не последовало.

7 апреля был совершен теракт в центре Тель-Авива. В результате нападения погибли два человека, 13 получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии.

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