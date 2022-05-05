Израильские СМИ сообщили о теракте в Эладе
Вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей в израильском городе Элад. По предварительным данным, погибли три человека, несколько серьезно пострадали.
Как пишет 5 мая газета Time of Israel, по меньшей мере один из раненых находится в критическом состоянии, в результате инцидента пострадали до девяти человек.
О погибших сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом». По данным СМИ, 40-летний мужчина напал на прохожих с топором или мачете. Жителям города предписано покинуть улицы и оставаться в дома.
Издание называет произошедшее терактом. Официальных комментариев пока не последовало.
7 апреля был совершен теракт в центре Тель-Авива. В результате нападения погибли два человека, 13 получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии.