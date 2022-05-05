Советский барельеф отреставрируют на фасаде дома в Апатитах

В Апатитах (Мурманская область) отреставрируют барельеф советских времен, расположенный на фасаде дома 5 по улице Ленина. Об этом сообщила глава города Светлана Котельникова.

Решение о реставрации было принято после обследования, проведенного альпинистом и художником. Специалисты заключили, что на барельефе имеются трещины, а также разрушающиеся части, которые требуют шпаклевки. Сама конструкция при этом держится крепко.

«В целях сохранения исторического и культурного наследия есть техническая возможность сохранить на фасаде здания уникальную композицию. Итогом работы будет возвращение первоначального вида барельефа», — цитирует главу города ИА «Би-порт».

Обследование было проведено в рамках проекта «Изучение и сохранение монументального искусства в городе Апатиты» центра современного искусства «Сияние».